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Политика как она есть

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Политолог оценил вероятность войны между Ираном и Израилем

Политолог оценил вероятность войны между Ираном и Израилем

Иран обязательно отомстит Израилю за ликвидацию главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании на территории страны, но постарается сделать так, чтобы ответ не привел к широкомасштабной войне.

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