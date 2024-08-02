Политолог оценил вероятность войны между Ираном и Израилем

Иран обязательно отомстит Израилю за ликвидацию главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании на территории страны, но постарается сделать так, чтобы ответ не привел к широкомасштабной войне.
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