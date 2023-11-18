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Теннисист Медведев об игре с Синнером: мне определенно нужно быть в лучшей форме

Теннисист Медведев об игре с Синнером: мне определенно нужно быть в лучшей форме

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинального матча Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в котором он встретится с представителем Италии Янником Синнером, передает пресс-служба ATP.

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