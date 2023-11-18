Теннисист Медведев об игре с Синнером: мне определенно нужно быть в лучшей форме

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинального матча Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в котором он встретится с представителем Италии Янником Синнером, передает пресс-служба ATP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии