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Европе показали, что будет со всеми в случае войны

Европе показали, что будет со всеми в случае войны

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: РИА Новости Несмотря на полное вовлечение командных и разведывательных структур НАТО и США в конфликт России и Украины, преимущество на поле боя всегда остается за Москвой, пишет аналитик Скотт Риттер в соцсети X.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Ничуть.
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1 д.
лл
лина любимцева
ЗАПАД НАМЕРЕН РАЗВАЛИТЬ РОССИЮ на множество мелких государств, чтобы потом потакать всеми и всем распоряжаться по своему усмотрению. Западу нужны территории, земли, полезные ископаемые, леса, реки,  ресурсы пресной воды, моря и океаны России... И ВЕРИТЬ ИМ НЕЛЬЗЯ, с какими бы предложениями они ни старались подползти к России и под Россию.Нужно всегда помнить, что ЗАПАД НИКОГДА СВОИ ПЛАНЫ НЕ ОТМЕНЯЕТ!!  Это у нас: сегодня одно,завтра прямо противоположное...  ДАЙ  БОГ НАМ СИЛ, УМА И ВЫДЕРЖКИ!!
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1 д.
Геннадий Ларионов
А чего Европе показали то ??? На чем земля вертитЦа ??? Война с Европой, это угроза существованию России !!!  А что там отписывал ВВП об этом в собрании сочинений том 10, статья 5 ??? :-)  , Амеры внимательно следят за ходом мысли ВВП  и сразу предупредили Европу , воюйте,  но без нас !!! Не будет Россия воевать с Европой , НЕ БУДЕТ !!!
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11 час.
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