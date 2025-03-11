Европе показали, что будет со всеми в случае войны

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лина любимцева

ЗАПАД НАМЕРЕН РАЗВАЛИТЬ РОССИЮ на множество мелких государств, чтобы потом потакать всеми и всем распоряжаться по своему усмотрению. Западу нужны территории, земли, полезные ископаемые, леса, реки, ресурсы пресной воды, моря и океаны России... И ВЕРИТЬ ИМ НЕЛЬЗЯ, с какими бы предложениями они ни старались подползти к России и под Россию.Нужно всегда помнить, что ЗАПАД НИКОГДА СВОИ ПЛАНЫ НЕ ОТМЕНЯЕТ!! Это у нас: сегодня одно,завтра прямо противоположное... ДАЙ БОГ НАМ СИЛ, УМА И ВЫДЕРЖКИ!!