Дед Зеленского 80 лет назад получил орден Красной Звезды

В этот день ровно 80 лет назад, 22 февраля 1944 г., был издан приказ о награждении младшего лейтенанта Семена Ивановича Зеленского орденом Красной Звезды за доблесть и мужество, проявленные в борьбе с немецкими нацистами.
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