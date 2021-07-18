Каннский фестиваль: можно говорить о серьезном успехе российского кино

Можно смело говорить о серьезном успехе российского кино: 6 фильмов-участников и 3 победителя - Гран-при в главном конкурсе дорожной драме "Купе номер шесть" о путешествии финской студентки и русского шахтера в поезде Москва - Мурманск; фильм снят в копродукции Финляндии и России (режиссер Юхо Куосманен, участвуют российская продюсерская группа и в основном наши актеры), Гран-при конкурса "Особый взгляд" фильму Киры Коваленко "Разжимая кулаки" и Гран-при конкурса NESPRESSO TALENTS в программе "Неделя критики" трехминутной антиутопии Клима Тукаева "Почтальон".