«Хочется надеяться, что это путь к пробуждению». Захарова ответила на просьбу ООН о доступе в Курскую область

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на просьбу Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попасть в Курскую область, чтобы дать оценку последствиям вторжения в регион Вооруженных сил Украины на предмет нарушений прав человека.