Основатель "Азова"* выступил за мир с Россией на любых условиях

НЛ Нина Лубенкова Он, во первых недостоин, чтобы о нём писали. Во-вторых, это отбывание времени на перевооружение

ИМ Ильдус Мамлеев Он готов отдать и Харьков и Одессу с Николаеаым и всю правобережную часть Украины с Винницей России? А на других условиях мы не согласны!