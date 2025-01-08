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Основатель "Азова"* выступил за мир с Россией на любых условиях

Основатель "Азова"* выступил за мир с Россией на любых условиях

Царьград Фото: Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress Андрей Билецкий** не видит ничего плохого в том, что Россия и Украина заключат перемирие.

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Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
Он, во первых недостоин, чтобы о нём писали. Во-вторых, это отбывание времени на перевооружение
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11 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Он готов отдать и Харьков и Одессу с Николаеаым и всю правобережную часть Украины с Винницей России? А на других условиях мы не согласны!
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10 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Перемирие после Минских соглашений уже было. 8-мь лет укронацисты обстреливали республики Донбасса. Только детей убили 130 человек. Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины!
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2 час.

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