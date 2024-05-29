Бабаев про слухи об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Никаких комментариев по данной теме у меня нет»

Ранее появилась информация о том, что Ткачев уйдет из омского клуба и продолжит карьеру в НХЛ. «На сегодняшний день никаких комментариев по данной теме у меня нет», – сказал агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владимира Ткачева.