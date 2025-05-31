Украинский пленный заявил об обмане мобилизованных при отправке на фронт

Боевик Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Василькин, взятый в плен бойцами группировки войск «Южная» в районе освобождённой Романовки в ДНР, сообщил, что мобилизованных украинских солдат обманным путём отправляют на передовую.
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