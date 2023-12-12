Родственники жертв Бахмутской аварии требуют свершения правосудия

Родственники жертв аварии в Бахмуте, произошедшей, предположительно, по вине главного прокурора Унгенской районной прокуратуры, требуют, чтобы восторжествовала справедливость и чтобы прокурор Дмитрий Трибой ответил за свои действия по закону.
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