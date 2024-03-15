ЕШЬТЕ ПЛОВ И УЧИТЕ ТАДЖИКСКИЙ: В ЧЕЛЯБИНСКЕ ДЕТЯМ СОВЕТУЮТ, КАК ПОДРУЖИТЬСЯ С МИГРАНТАМИ

ЛИ Лариса Ивановп Обидно,что мы русские чересчур добрые,но,оказывается,что ужасно,ещё оказались продажными,без чувства собственного достоинства.Какое-то необразованное г-но диктует хозяевам русской земли свои законы,а мы утираемся и улыбаемся,как же,мы всем братья.Грустно и печально,словами не высказать.

Владимир СССР Смотрите в корень, это не решит проблему мигрантов...и ни кого они депортировать не собираются. Если им сейчас в Челябинске дают сертификаты на жильё...