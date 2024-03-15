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ЕШЬТЕ ПЛОВ И УЧИТЕ ТАДЖИКСКИЙ: В ЧЕЛЯБИНСКЕ ДЕТЯМ СОВЕТУЮТ, КАК ПОДРУЖИТЬСЯ С МИГРАНТАМИ

ЕШЬТЕ ПЛОВ И УЧИТЕ ТАДЖИКСКИЙ: В ЧЕЛЯБИНСКЕ ДЕТЯМ СОВЕТУЮТ, КАК ПОДРУЖИТЬСЯ С МИГРАНТАМИ

В школах Челябинска разгоняют методички от психологов о любви к приезжим. Челябинские власти всеми силами стараются сдержать бурю народного гнева.

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Комментарии
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ЛИ
Лариса Ивановп
Обидно,что мы русские чересчур добрые,но,оказывается,что ужасно,ещё оказались продажными,без чувства собственного достоинства.Какое-то необразованное г-но диктует хозяевам русской земли свои законы,а мы утираемся и улыбаемся,как же,мы всем братья.Грустно и печально,словами не высказать.
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47 мин.
Владимир СССР
Смотрите в корень, это не решит проблему мигрантов...и ни кого они депортировать не собираются. Если им сейчас в Челябинске дают сертификаты на жильё...
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44 мин.
ВС
Валентина Селезнева
Александр, умница! Всё правильно сказал! Я с вами согласна на сто процентов! Хочется вспомнить Жериновского, он очень ратовал за Россию и за язык! Как его не хватает!
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31 мин.

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