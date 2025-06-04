В Петербурге завершилось строительство берегоукрепления Балтийского бульвара

Длина данного объекта составляет 515 метров Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, который является частью многофункционального комплекса «Балтийская жемчужина»: это берегоукрепление Балтийского бульвара с реконструкцией улицы Адмирала Черокова.
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