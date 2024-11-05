Надвигающийся переизбыток нефти изменит глобальный энергетический ландшафт

Нефтяная отрасль, особенно крупные производители и экспортеры нефти, вероятно, испытают период неопределенности и сильного снижения доходов, поскольку им придется приспосабливаться к меняющейся динамике рынка.
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