Майорка и Канарские острова охвачены "тотальной войной" из-за мигрантов

В Испании наблюдается серьезная социальная напряженность вокруг проблемы миграции. На Майорке число арестов превышает 15 человек ежедневно, а на Канарских островах ситуация осложняется "тотальной войной" между различными этническими группами.
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