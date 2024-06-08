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Майорка и Канарские острова охвачены "тотальной войной" из-за мигрантов

Майорка и Канарские острова охвачены "тотальной войной" из-за мигрантов

В Испании наблюдается серьезная социальная напряженность вокруг проблемы миграции. На Майорке число арестов превышает 15 человек ежедневно, а на Канарских островах ситуация осложняется "тотальной войной" между различными этническими группами.

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