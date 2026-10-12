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Мужчина убил тещу и похитил жену во время развода

Мужчина убил тещу и похитил жену во время развода

РЕН ТВ В Южной Корее мужчину задержали по подозрению в убийстве тещи и похищении собственной жены, с которой он находился в процессе развода.

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