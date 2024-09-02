МИД: попытки ЕС компенсировать потери компаний в РФ непропорциональны их ущербу

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Попытки Евросоюза компенсировать потери покинувших Россию компаний непропорциональны ущербу, который предприятия вынуждены нести из-за антироссийской политики Брюсселя, заявил в беседе с РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
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