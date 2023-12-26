Арестович*: Давайте заключим мир с Путиным

Арестович* призвал Украину объединиться с Россией против Запада, пишет MP. К Путину нужно выйти с предложением о подаче совместного иска США и Европе, которые в течение многих лет настраивали оба государства друг против друга, предлагает политик.
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