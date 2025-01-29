После вмешательства прокуратуры в Алексеевском погашена задолженность по зарплате

Бабушкинская межрайонная прокуратура в Алексеевском районе по обращению работника о нарушении его права на своевременную оплату труда провела проверку соблюдения коммерческой компанией трудового законодательства.
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