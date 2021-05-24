"Пульс Планеты"

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Евросоюз не прошёл проверку ковидом

Евросоюз не прошёл проверку ковидом

Единым голосом «единой Европе» больше не звучать Евросоюз сегодня (не само лоскутное квазигосударство, а его брюссельская «голова») – это 7 институциональных органов управления, 6 неинституциональных, 15 специализированных агентств и комитетов.

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