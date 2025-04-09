Депутат Рады Костенко: прекращение боевых действий возможно уже в мае

Прекращение боевых действий возможно уже в мае. С соответствующим заявлением выступил депутат Верховной рады, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, информирует RT.
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