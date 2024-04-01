ИЦиГ РАН: карбонат лития предотвращает развитие тревоги и депрессии при раке

Сотрудники Лаборатории ультраструктурных исследований НИИ клинической и экспериментальной лимфологии – филиала ИЦиГ СО РАН (института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук) обнаружили, что воздействие карбоната лития на головной мозг лабораторных животных с опухолевым ростом предотвращает развитие у них тревоги и депрессии.
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