ИЦиГ РАН: карбонат лития предотвращает развитие тревоги и депрессии при раке

Сотрудники Лаборатории ультраструктурных исследований НИИ клинической и экспериментальной лимфологии – филиала ИЦиГ СО РАН (института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук) обнаружили, что воздействие карбоната лития на головной мозг лабораторных животных с опухолевым ростом предотвращает развитие у них тревоги и депрессии.