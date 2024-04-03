Юрист об обращении ГП о терактах: Запад выработает единую стилистику ответов

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России, в интервью с EUROMORE прокомментировал запросы и обращения депутатов Госдумы, направленные Генеральной прокуратурой России в США, Германию, Францию и Кипр в связи с расследованием террористических актов на территории России.
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