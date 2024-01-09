Российским компаниям разрешили не имитировать продажу валюты

«Ведомости»: в конце декабря власти смягчили указ о продаже валютной выручки Указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки скорректировали в конце декабря, чтобы избежать имитации такого процесса, на что приходилось идти отдельным компаниям.
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