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Вингер «Баварии» Луис Диас получил травму в матче с «Арсеналом». Колумбиец вышел на замену на 68-й минуте матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:2) и покинул поле на 90-й.