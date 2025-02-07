Процессоры Qualcomm заняли 10 % рынка в США в сегменте ПК с Windows дороже $800 На вчераш...

Процессоры Qualcomm заняли 10 % рынка в США в сегменте ПК с Windows дороже $800На вчерашней квартальной отчётной презентации из уст руководства Qualcomm прозвучало заявление о превышении процессорами Snapdragon X долей рынка ноутбуков под управлением Windows рубежа в 10 %.