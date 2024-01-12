Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    У нас такого нет, а вот таких рабочих на химических производствах  лучше использовать и мысли у них быстро изменяться."Вы все нелюди, л...
  • Ed
    Да ничто летать не будет. Свои человечки где ни попадя все зарешают!СИБ.ФМ. Полетят п...
  • Silver Kont
    Ты опять за своё, сволочь? Все уже давно знают, что ты пидор продажный, за грязные деньги вонючих черножопых бесхвост...СИБ.ФМ. Полетят п...

В Америке в аэропорту кто-то поджег "посылку" для Украины

Как вы знаете, американцы считают, что у них "всё самое лучшее в мире". Образование (25% американцев не умеют читать, писать и выполнять элементарные математические действия), медицина (глава Пентагона Остин с Нового года лежит и никто не знает, что с ним), наука (там до сих пор пользуются бумажными чеками и пишут бумажные письма), транспорт (эшелоны валятся с рельс почти по расписанию).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх