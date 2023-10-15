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На Западе описали возможные сценарии воздействия конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику

На Западе описали возможные сценарии воздействия конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику

Обострившийся в последнее время палестино-израильский конфликт может в различной степени повлиять (воздействовать) на глобальную (мировую) экономику, но все зависит от участников и степени вовлеченности (эскалации).

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