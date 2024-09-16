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Актёрам-патриотам приходится нелегко: Поплавская рассказала, кто не пускает их в кино

Актёрам-патриотам приходится нелегко: Поплавская рассказала, кто не пускает их в кино

Артисты с патриотичной позицией часто не могут найти работу в русском кино. Причину объяснила Яна Поплавская.

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