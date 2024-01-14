От мобилизации никто не уйдёт: на Украине будут отнимать жильё у «уклонистов»

На Украине будут отнимать жилье у «уклонистов». Верховная рада до сих пор не может одобрить законопроект «об усилении мобилизации», в рамках которого должны быть набраны более полумиллиона призывников для ВСУ.
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