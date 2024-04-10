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Курс евро на Мосбирже превысил 101 рубль впервые с 21 марта

Курс евро на Мосбирже превысил 101 рубль впервые с 21 марта

Подъем курса евро выше 101 рубля зафиксирован в среду на Мосбирже впервые с 21 марта, сообщает ТАСС.По информации агентства, к 9:44 европейская валюта подорожала на 0,19% - до 101,01 рубля, однако к 9:47 она стоила уже 100,98 рубля.

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