В Минпросвещения считают, что методички для школ по квадроберам не нужны

В Минпросвещения РФ не разрабатывают методические рекомендации для школ по квадроберам и считают, что информирование учеников и их родителей о квадробинге может привлечь внимание к этой теме, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ министерства депутату Госдумы Татьяне Буцкой.