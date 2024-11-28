В Минпросвещения считают, что методички для школ по квадроберам не нужны

В Минпросвещения РФ не разрабатывают методические рекомендации для школ по квадроберам и считают, что информирование учеников и их родителей о квадробинге может привлечь внимание к этой теме, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ министерства депутату Госдумы Татьяне Буцкой.
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