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Царьград

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Борис Джонсон заявил о прокси-конфликте Запада с Россией

Борис Джонсон заявил о прокси-конфликте Запада с Россией

В интервью The Daily Telegraph Борис Джонсон выразил озабоченность участием Запада в прокси-конфликте с Россией, отметив моральную ответственность Великобритании перед Киевом.

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