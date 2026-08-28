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Царьград

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С 1 сентября в магазинах появятся универсальные QR-коды оплаты

С 1 сентября в магазинах появятся универсальные QR-коды оплаты

С 1 сентября в магазинах появятся универсальные QR-коды, заменив десятки платежных решений. Банки завершают подключение новой системы, и покупателям теперь потребуется меньше усилий для выбора способа оплаты: СБП, банковский сервис, рассрочка или цифровой рубль.

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