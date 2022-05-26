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СК запросит данные об использовании ВСУ больниц для размещения вооружения

СК запросит данные об использовании ВСУ больниц для размещения вооружения

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации Следственный комитет России потребовал от Минобороны РФ предоставить данные о вопиющих фактах использования ВСУ объектов медицинской инфраструктуры для размещения вооружения, сообщили в СК РФ.

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