СК запросит данные об использовании ВСУ больниц для размещения вооружения

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации Следственный комитет России потребовал от Минобороны РФ предоставить данные о вопиющих фактах использования ВСУ объектов медицинской инфраструктуры для размещения вооружения, сообщили в СК РФ.
sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации Следственный комитет России потребовал от Минобороны РФ предоставить данные о вопиющих фактах использования ВСУ объектов медицинской инфраструктуры для размещения вооружения, сообщили в СК РФ.
Свежие комментарии