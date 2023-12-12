Исторический день с огромным знаком минус. 30 лет назад в Российской Федерации было официально закреплено внешнее управление.
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Исторический день с огромным знаком минус. 30 лет назад в Российской Федерации было официально закреплено внешнее управление.
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