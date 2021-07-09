Живая Кубань

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На севере разбился самолет, а МВД предложило отменить временное проживание иностранцев: что произошло, пока вы спали

На севере разбился самолет, а МВД предложило отменить временное проживание иностранцев: что произошло, пока вы спали

На севере разбился самолет, а МВД предложило отменить временное проживание иностранцев: что произошло, пока вы спали В четверг частный двухместный самолет, проводивший мониторинг лесопожарной обстановки, пропал в Красноселькупском районе Ямала.

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