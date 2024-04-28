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В 4PDA назвали шесть лучших смартфонов апреля

В 4PDA назвали шесть лучших смартфонов апреля

Портал 4PDA назвал шесть лучших смартфонов, появившихся на рынке в апреле 2024 года. Три последних позиции в этом ТОПе заняли Tecno Pova 6, выделяющийся на фоне остальных оригинальным дизайном и оснащенный 70-ваттной зарядкой, бюджетный, но мощный Redmi Turbo 3 и Realme GT Neo6 SE, имеющий самый яркий экран в 6000 нит.

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