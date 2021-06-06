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Купальный сезон в Москве откроется на следующей неделе

Купальный сезон в Москве откроется на следующей неделе

- Ночные температуры, начиная с понедельника, уже будут двухзначные - 10-13 градусов тепла. При такой ситуации, когда дневные температуры близки к 25 градусам, ночные [составляют] выше 10 градусов, начинается заметное прогревание водной поверхности.

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