Купальный сезон в Москве откроется на следующей неделе

- Ночные температуры, начиная с понедельника, уже будут двухзначные - 10-13 градусов тепла. При такой ситуации, когда дневные температуры близки к 25 градусам, ночные [составляют] выше 10 градусов, начинается заметное прогревание водной поверхности.