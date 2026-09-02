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Великобритания удвоит максимальный штраф за нарушение финансовых санкций

Великобритания удвоит максимальный штраф за нарушение финансовых санкций

Великобритания решила ужесточить ответственность за нарушение финансовых санкций. Министерство финансов страны намерено вдвое увеличить максимальный гражданский штраф, который может назначать Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI).

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