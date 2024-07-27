Страны АСЕАН призвали к диалогу по Украине

Главы МИД стран АСЕАН призвали к диалогу по урегулированию конфликта на Украине. Это следует из совместного коммюнике, принятого по итогам 57-ой встречи министров иностранных дел АСЕАН в Лаосе, передает РИА Новости.
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