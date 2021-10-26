В Амстердаме сегодня вынесут вердикт по делу о «скифском золоте»

Суд Амстердама вынесет вердикт по делу о «скифском золоте», которое находится в Нидерландах со времён, когда Крым был в составе Украины - с 2013 года.
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