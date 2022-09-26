В Новосибирске ищут баланс между мобилизацией и нормальной жизнью

Обеспечить продолжение нормального функционирования социальной и экономической инфраструктуры в условиях частичной мобилизации призвал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, 26 сентября в ходе оперативного совещания в облправительстве.
Обеспечить продолжение нормального функционирования социальной и экономической инфраструктуры в условиях частичной мобилизации призвал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, 26 сентября в ходе оперативного совещания в облправительстве.
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