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В Новосибирске ищут баланс между мобилизацией и нормальной жизнью

В Новосибирске ищут баланс между мобилизацией и нормальной жизнью

Обеспечить продолжение нормального функционирования социальной и экономической инфраструктуры в условиях частичной мобилизации призвал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, 26 сентября в ходе оперативного совещания в облправительстве.

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