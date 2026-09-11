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Американские специалисты разрабатывают защиту от вышедших из-под контроля ИИ-агентов

Американские специалисты разрабатывают защиту от вышедших из-под контроля ИИ-агентов

Айтишники рассчитывают создать полностью автономные процедуры отключения, которые будут применяться при возникновении серьезных проблем Крупные американские разработчики искусственного интеллекта хотят создать механизмы, которые позволят экстренно остановить ИИ-системы в случае опасного или неконтролируемого поведения.

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