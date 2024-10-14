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Посол РФ в Италии Парамонов связал политику Зеленского с книгами Оруэлла

Посол РФ в Италии Парамонов связал политику Зеленского с книгами Оруэлла

Активность украинского лидера Владимира Зеленского на международной арене напоминает стилистику британского писателя Джорджа Оруэлла, когда ради мира он стремится втянуть в конфликт как можно больше стран.

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