Активность украинского лидера Владимира Зеленского на международной арене напоминает стилистику британского писателя Джорджа Оруэлла, когда ради мира он стремится втянуть в конфликт как можно больше стран.
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