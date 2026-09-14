В 43 регионах России пресекли деятельность 37 подпольных оружейных мастерских

В 43 российских регионах пресечена деятельность 37 подпольных оружейных мастерских, следственные действия проведены по адресам проживания 111 жителей, причастных к незаконному обороту оружия, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
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