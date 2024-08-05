БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • татьяна кирк
    Обнаглели до беспредела !  Вот и посмотрим, как наши народные избранники себя поведут после такого " ультиматУ- ма": ...Зарплата для мигр...
  • Россиянин
    Еврейские фашисты одним словом. В голове не укладывается: еврейские фашисты...Ставят себя превыше всех людей на плане...РУССКИХ НЕ ЖАЛКО....
  • Андрей
    А причем здесь коммунисты, ты ублюдок бандеровский.РУССКИХ НЕ ЖАЛКО....

ИДЁТ "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ СТАРОЙ АНГЛИИ". РОССИЯ РИСКУЕТ ПОЛУЧИТЬ ТАКОЙ ЖЕ

ИДЁТ "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ СТАРОЙ АНГЛИИ". РОССИЯ РИСКУЕТ ПОЛУЧИТЬ ТАКОЙ ЖЕ

Military lífeyrisþegiЯ не просто помню СССР, я там жил. В Великобритании вот уже несколько дней продолжаются столкновения между коренными жителями и мигрантами.

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