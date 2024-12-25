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Как мешки с мазутом на анапском пляже оказались под слоем песка, рассказали в оперштабе Кубани

Как мешки с мазутом на анапском пляже оказались под слоем песка, рассказали в оперштабе Кубани

Работы по очистке берега от мазута продолжаютсяМешки с песком, загрязнённым мазутом, обнаружили волонтёры на пляже посёлка Джемете, неподалёку от Анапы 24 декабря.

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