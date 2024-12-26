На страже неба: 26 декабря — День ПВО России Впервые о создании войск противовоздушной обороны заговорили в годы Первой мировой войны.
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На страже неба: 26 декабря — День ПВО России Впервые о создании войск противовоздушной обороны заговорили в годы Первой мировой войны.