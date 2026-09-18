София Стужук о финансовом крахе мужа и проблемах с органами опеки

Минувшей весной София Стужук и Антон Левданский объявили о расставании. Оказалось, отношения пары пережили серьезное испытание из-за финансовых проблем.
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