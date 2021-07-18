Закон и Порядок

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Как Киев "нагрели" с трубой!

Как Киев "нагрели" с трубой!

Бедные, бедные люди на Банковой в Киеве, как же они сейчас ошеломлены! Всегда же считалось, что эти хитрые ребята кого угодно обманут, используют в своих интересах, и вдруг — какая неприятность! Обманули-то, оказывается, их! Да так жёстко, спокойно и расчётливо, что они до сих пор в себя прийти не могут! С другой стороны — можно понять, почему они впали в это заблуждение: ведь главная религия украинских властей после 91-го года гласит, что Украина всем на свете уж так нужна, настолько необходима, что без неё нельзя обойтись ни в каких мировых раскладах — обязательно за ней будут ухаживать, бороться за неё, перекупать и переманивать, завлекать подарками — ну и т.

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Николай Арзамасцев
Не ссыте незалежные, не дадим помереть, как только клоун Зе объявит публично дяде Пу: "Прости засранца, больше не буду..." сразу ВСЁ у вас наладится.
владимир шеин
Бедную Нэньку под уздцы повели поссать !!!!
Strannik Weid
Украм давно пора искать страну которая будет им поставлять газ с 2025 года
карюкалов вячеслав
Обидно очень.
Владимир Лисуков
Не ждали? Вас одному оттрахать или с Визелином? С Визелином легче будет. Тогда Визелин заходи...
Котищев
Ага, немцы им давали с криками: "Матка-яйки, курка, масло давай"! Идиоты свинорылые!
АЛЕКС БАМ
В Киеве захватили власть бандеровские идиоты. Вместо того чтобы спокойно качать газ, получать доллары - начали газ воровать и обещать взорвать газопровод.
Влас Семенюк
Хохлы попали. Жадность хохлов сгубила, и т. Д, и т. П
vladimir bedarev
Нужда кого угодно заставит головой думать . даже хохлов.

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